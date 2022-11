New York Post med stikk til Donald Trump: «En pensjonist fra Florida»

Donald Trump har kunngjort at han vil bli president i USA for annen gang. Han skal stille i 2024-valget, men akkurat dét kom ikke tydelig fram for dem som leste den ferskeste utgaven av den amerikanske avisen New York Post, skriver den britiske avisen Independent. New York Post har tidligere støttet opp under Trumps politikk.

Men i en tid der medier verden over viet ekspresidentens kunngjøring stor oppmerksomhet, valgte New York Post knapt å nevne Trumps retur til manesjen. Onsdag morgen inkluderte avisen derimot kun et tynt blått banner nederst på forsiden av papirutgaven, med teksten «Florida-mann kom med kunngjøring». Saken sto på baksiden i avisa.

Selv for lesere som går gjennom avisen fra start til slutt, var det mulig å gå glipp av den lille tekstboksen som inneholdt nyheten om Trumps kunngjøring.

Ingen Murdoch-støtte

Slik begynner teksten i New York Post:

«Med kun 720 dager igjen til neste valg, kom en pensjonist fra Florida med den overraskende kunngjøringen om at han vil stille som president».

Resten av teksten, som fikk tittelen «Been there, Don that», bagatelliserer og avviser den tidligere presidentens ambisjoner. Trump omtales som en «ivrig golfspiller», og hans Florida-eiendom Mar-a-Lago beskrives som Trumps «bibliotek for klassifiserte dokumenter». Også Trumps diett får gjennomgå – avisen skriver at hans favorittrett er «en forkullet biff med ketsjup». Forfatterne av teksten gjør også leserne oppmerksomme på at dersom han skulle bli gjenvalgt, vil han tangere nåværende president Joe Biden sin rekord som den eldste presidenten i USAs historie.

Teksten kommer bare dager etter at det ble rapportert at eieren av Fox News/News Corp, The Wall Street Journal og New York Post, Rupert Murdoch, skal ha oppfordret Trump til ikke å stille som presidentkandidat i 2024.

Ifølge den britiske avisen iNews UK gjorde Murdoch det klart for Trump at han ikke ville få støtte fra medieimperiet News Corp denne gangen.

– Vi har vært tydelige med Donald. Det har vært samtaler mellom dem der Rupert gjorde det klart for Donald at vi ikke kan støtte et nytt race mot Det hvite hus, sa en høytstående ansatt i News Corp til iNews UK.

Twitter-reaksjoner

Selv om det er uklart om New York Post-teksten er en smakebit av Trump-dekningen til avisen fremover, eller bare et spesielt tilfelle ment til å nedtone kunngjøringen hans, underholdt den tydeligvis den tidligere presidentens kritikere på Twitter, skriver The Independent.

«Og så, med fire korte avsnitt på side 26, deler New York Post nyheten om en flerårig kandidats tredje forsøk, med ukjente kolesterolnivåer», skriver historiker og forfatter Michael Beschloss på Twitter.

En annen Twitter-bruker hevder at avisen «kastrerer Trumps presidentkunngjøring på den mest brutale måten man kan tenke seg».

