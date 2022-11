Kina har stengt ned universitet i Beijing etter ett koronatilfelle

Verken studenter eller ansatte får lov til å forlate Peking universitet hvis det ikke anses som nødvendig. All undervisning skal foregå digitalt både torsdag og fredag, heter det i en melding fra universitetet.

Beijing har registrert over 350 nye smittetilfeller siste døgn. Det er et lavt antall sett i forhold til at byen har 21 millioner innbyggere, men nok til å utløse lokale nedstenginger og strenge karanteneregler i tråd med Kinas nullsmittestrategi.

Økende smitte

Totalt i hele Kina ble det onsdag registrert rundt 20.000 koronatilfeller i løpet av de siste 24 timene. For en uke siden var tallet 8.000 tilfeller.

Kinesiske myndigheter har den siste tiden forsøkt å unngå å stenge ned hele byer for å unngå at alle må holde seg hjemme.

Tidligere i år førte en nedstenging til at skipsfarten i Shanghai ble fullstendig lammet. Manglende bevegelsesfrihet i ukevis førte også til sterk misnøye blant innbyggerne, og i flere nabolag brøt det ut protester.

Oppmykning

I forrige uke offentliggjorde kinesiske myndigheter nye, oppdaterte retningslinjer for koronahåndteringen. Lokale myndigheter er blitt bedt om å følge en «målrettet og vitenskapelig basert tilnærming», samt å unngå unødvendige nedstenginger.

Karantenetiden for personer som reiser til Kina, er dessuten redusert fra sju til fem dager. I tillegg må de tilbringe tre dager i selvisolasjon hjemme hos seg selv. Kina har også lempet på reglene for hvem som kan få visum, noe som blant annet har ført til at utenlandske studenter har kunnet vende tilbake til Kina før første gang siden januar 2020.

