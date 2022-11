USA: G20-slutterklæring legger opp til fordømmelse av krigen

– Jeg tror man kommer til å se at flesteparten av G20s medlemmer vil gjøre det klart at de fordømmer Russlands krig i Ukraina, at de ser på Russlands krig i Ukraina som hovedkilde til ufattelig økonomisk og humanitær lidelse i verden, sier en høytstående amerikansk tjenestemann tirsdag.

Kort tid etter sa EU-president Charles Michel at sjefforhandlerne fra G20-landene, inkludert Russland, er enige om et utkast til slutterklæring.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA har vestlige land, til tross for innledningsvis motstand fra Russland, klart å få med en formulering i utkastet der det heter at krigen mot Ukraina fordømmes.

Diplomater har ifølge DPA uttalt at Russland er klar til å godta en slik formulering i dokumentet.

Erklæringen skal også beskrive Russlands angrep på Ukraina som en krig og ikke som en «militær spesialoperasjon», som er begrepet Russlands president Vladimir Putin bruker.

Russlands godkjennelse blir ifølge DPA sett på som et mulig tegn på at Moskva ikke lenger kan lene seg på støtte fra Kina.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, som representerer Putin på toppmøtet, indikerer i en video fra utenriksdepartementet i Moskva at slutterklæringen vil bli godtatt.

G20-møtet avsluttes i Nusa Dua på Bali i Indonesia onsdag.

G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden – Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA – samt EU.

---

Fakta om G20

* Til sammen representerer medlemslandene rundt 80 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP), opp mot 75 prosent av verdenshandelen, og to tredeler av verdens befolkning.

* G20 har ingen formell beslutningsmyndighet. Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre.

* Formannskapet i G20 går på rundgang. I år har Indonesia formannskapet.

* Toppmøtet holdes på Bali i Indonesia 15. og 16. november.

---