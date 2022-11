AP: Russiske raketter traff Nato-landet Polen – to er drept

Saken oppdateres

Den amerikanske kilden, som uttaler seg til nyhetsbyrået AP, er ikke navngitt. Opplysningene er ikke offisielt bekreftet av myndighetene verken i Polen eller USA.

Radio Zet erfarer at to personer er døde etter at rakettene slo ned i landsbyen i Lublin-provinsen tirsdag. Politiet, påtalemyndighetens kontor og hæren har rykket ut til stedet.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki har i all hast kalt sammen landets nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, melder RMF 24. Kanalen skriver ikke noe om hendelsen i Przewodów, men melder at møtet trolig holdes som følge av de russiske rakettangrepene mot kraftanlegg i en rekke ukrainske byer.

Blant byene som ble rammet i Ukraina tirsdag, var Lviv ved grensa til Polen.

Brannvesenet bekreftet tidligere tirsdag at det var eksplosjoner i Przewodów.

– Årsaken til denne hendelsen er for øyeblikket ikke kjent, sa en talsmann til Radio Lublin.

