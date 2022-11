Russisk angrepsbølge i Ukraina - halve Kyiv skal være uten strøm

Minst én person er drept i de russiske angrepene i Kyiv, ifølge byens ordfører.

– Det er veldig vanskelig for folk i Ukraina nå, men det kan bli enda verre. De opplever angrep på elektrisiteten og vanntilførselen. Så man må være forberedt på at det kan bli enda verre, og at flere ønsker å flykte. Det er svært vanskelig. Samtidig er det framgang på bakken militært. Men situasjonen kan bli ganske tøff for mange mennesker der i vinter, sier Anniken Huitfeldt til Dagsavisen.

Pressekonferanse om beredskap ved norske havner Utenriksminister Anniken Huitfeldt. (Terje Pdersen /NTB)

Både Kyiv, Lviv, Kharkiv, Odesa, Poltava, Mykolajiv, Dnipro og Tsjernihiv melder om rakettangrep. Minst 10 byer og regioner er blitt rammet i den siste bølgen. Tre boligblokker i Kyiv ble tirsdag truffet av russiske raketter, opplyser ordføreren i byen.

– Det pågår et angrep mot hovedstaden. Foreløpige opplysninger sier at tre boligblokker i Petsjersk-distriktet er truffet. Halve byen er uten strøm, skriver borgermester Vitalij Klitsjko i sosiale medier.

Utenriksminister Huitfeldt sier dette om fortsettelsen:

– Vi skal fortsette å gi mye humanitær hjelp, sammen med andre. Og så skal vi gi støtte til at Ukraina kan kjøpe gass, fordi de er bekymret for energisituasjonen. Vi skal også fortsette å jobbe med en gjenoppbyggingsplan sammen med EU.

Strømkutt

Bydelen borgermester Klitsjko viser til, ligger straks nord for området som huser presidentens kontor, skriver The Guardian. Elverket i Kyiv meldte om at det ville bli nye kutt i strømforsyningen for å stabilisere nettet. Mange av bydelene i hovedstaden har lenge levd med at strømmen kobles fra i timer av gangen.

– Flere raketter er blitt skutt ned over Kyiv av luftvernbatterier. Leger og førstehjelpere er på stedet. Flere opplysninger kommer etter hvert, sier Klitsjko. Borgermesteren i Lviv ber innbyggerne holde seg i bomberom og sier at flere eksplosjoner er hørt.

Zelenskyj-appell til G20

Eksplosjonene skjedde rett etter at flyalarmen ble utløst over store deler av Ukraina. Tirsdagens omfattende rakettangrep står i sterk kontrakt til den opprømte stemningen som hersket i Kherson etter gjenerobringen i forrige uke.

Bare timer før angrepsbølgen tirsdag hadde president Volodymyr Zelenskyj levert en videoappell til lederne av G20-landene som møtes på Bali i Indonesia.

– Russland svarer på Zelenskyjs kraftfulle tale til G20 med et nytt rakettangrep. Tror noen at ledelsen i Kreml virkelig ønsker fred? Den vil bare ha underkastelse. Men når alt kommer til alt, vil terroristene alltid tape, skriver presidentens stabssjef Andrij Jermak på Twitter.

