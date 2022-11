Minst to drept i angrep på Vestbredden

Tidligere meldte den israelske nødhjelpstjenesten Magen David Adom at tre israelere ble behandlet for stikksår etter angrepet, og at tilstanden for to av dem var henholdsvis alvorlig og kritisk. Siden bekreftet de at to av dem hadde blitt erklært døde, én på grunn av stikksår og den andre på grunn av en bilulykke i nærheten.

Angrepet skjedde i Ariel, en bosetning sentralt på Vestbredden. Ifølge Haaretz ble bilulykken forårsaket av gjerningspersonen da han forsøkte å flykte fra området. Ytterligere fire personer ble såret i angrepet.

Ifølge den israelske hæren mottok de meldinger om et knivangrep i Ariel, og meldte siden at en «terrorist» hadde blitt «nøytralisert».

Det palestinske helsedepartementet bekreftet at en mann har blitt skutt og drept av israelske styrker.

Antallet sammenstøt i området har økt kraftig den siste tiden. Mandag ble en palestinsk tenåring skutt og drept av israelske styrker i nærheten av Ramallah etter at bilen hun var i satte fart mot flere soldater.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen