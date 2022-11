Indonesia får nesten 200 milliarder for å venne seg av med kull

USA, Japan, Canada og seks europeiske land signerte avtalen med Indonesia i et møte på siden av G20-møtet som for tiden foregår i nettopp Indonesia, heter det i en uttalelse fra amerikanske myndigheter.

I avtalen forplikter Indonesia seg til å bli karbonnøytralt innen 2050, ti år tidligere enn det som opprinnelig var planlagt, og til å nesten fordoble produksjonen av fornybar energi innen 2030.

Indonesias president Joko Widodo hyllet avtalen som et eksempel til etterfølgelse i andre land for å kunne nå verdens klimamål.

– Indonesia er innstilt på å bruke energiomstilling for å oppnå en grønn økonomi og bærekraftig utvikling. Vi er takknemlige for samarbeidet og støtten fra våre internasjonale partnere for å oppfylle den iverksettelsen som vil fremskynde overgangen, sier han i en uttalelse.

