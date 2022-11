– President Biden og president Xi gjentok at de er enige om at det aldri bør utkjempes en atomkrig, og at den aldri kan vinnes. De understreket sin motstand mot å bruke og å true med bruk av atomvåpen, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Under møtet ble det også klart at USAs utenriksminister Antony Blinken skal besøke Kina.

Det er første gang Xi og Biden møtes ansikt til ansikt som presidenter. Møtet fant sted i forbindelse med at begge deltar på G20-toppmøtet på Bali i Indonesia.