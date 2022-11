Lavrov ankom toppmøtet søndag og deltar som Russlands øverste representant ettersom president Vladimir Putin ikke deltar.

To anonyme indonesiske kilder opplyser til nyhetsbyrået at 72-åringen behandles for en hjertesykdom, men dette er ikke bekreftet av andre hold.

Tjenestemenn ved den russiske ambassaden i Indonesia har ikke ønsket å kommentere saken overfor AP så langt.

