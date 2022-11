Russland avviser at utenriksminister Sergej Lavrov er innlagt på sykehus

Saken er oppdatert

Lavrov ankom Bali søndag og deltar som Russlands øverste representant ettersom president Vladimir Putin ikke deltar på toppmøtet.

To anonyme indonesiske kilder opplyser til nyhetsbyrået AP at 72-åringen behandles for en hjertesykdom, men dette er ikke bekreftet av andre hold.

Tjenestemenn sa at Lavrov ble tatt til Sanglah sykehus i provinshovedstaden Denpasar. Sykehuset har ikke ønsket å kommentere saken ennå, skriver AP.

Russisk UD avviser at Lavrov er innlagt på sykehus og kaller nyheten falsk.

– Sergej Viktorovitsj og jeg leser meldinger her i Indonesia og vi kan ikke tro det vi ser, at han visstnok er innlagt på sykehus. Dette er selvfølgelig falske nyheter, skriver utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova på sin Telegram-konto, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA.

