Mike Pence: Trump var hensynsløs

– Jeg mener at presidentens ord var hensynsløse. Det ble klart at han valgte å være en del av problemet, sier Pence i et intervju med ABC News.

Pence og de folkevalgte var samlet i kongressbygningen for formelt å utrope Joe Biden til vinner av presidentvalget da bygningen ble stormet.

Folkemengden var kort tid i forveien oppildnet av en tale Trump holdt, der han fastholdt sine udokumenterte påstander om omfattende valgfusk og oppmuntret de frammøtte til å gå mot kongressbygningen.

– Om dere ikke kjemper som helvete, vil dere snart ikke ha et land mer, sa han blant annet.

Ansatte i Det hvite hus har senere fortalt at presidenten fulgte dramaet i kongressbygningen på TV, men uten å gjøre noe forsøk på å stanse det. Nok en gang tvitret han i stedet at valget ble stjålet fra ham. Stormingen kostet fem menneskeliv, og over 50 politifolk ble skadd.

Hadde ikke mot

Pence forteller i intervjuet med ABC News at han ble sint på grunn av Trumps tvitring og konstaterer at den daværende presidenten «ikke hadde mot nok til å gjør det som trengtes». I en av Twitter-meldingene omtalte Trump sin egen visepresident som «feig».

– Det kreves ikke mot for å bryte loven, det kreves mot for å opprettholde loven, forteller Pence at han sa til datteren mens dramaet pågikk. Hun befant seg også inne i kongressbygningen.

Utenfor hadde demonstranter reist en kopi av en galge og ropte at Pence burde henges fordi han nektet å utrope Trump som valgets rettmessige vinner.

[ – Vi ser ikke tegn til at situasjonen blir bedre, vi ser bare mer undertrykkelse ]

Utgjorde en fare

– Presidentens ord til folkemengden den dagen utgjorde en fare for meg og min familie og for alle i kongressbygningen, sier Pence, som denne uka gir ut sine memoarer.

I boken «So help me God» gir han sin versjon av de dramatiske hendelsene og forteller ifølge The New York Times om kontroverser med Trump.

– Du er for ærlig, skal Trump ha sagt til ham da han nektet å stanse godkjenningen av Biden som president.

– Folk kommer til å syns at du er helt korket, hevder Pence at han svarte.

[ Asfaltarbeidere mister jobben: – Voksne menn blir som barn. Vi er fortvilte og redde ]

[ Kanskje likelønn kan redde verden ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!