Israel bekrefter at USA etterforsker drapet på Al Jazeera-journalist i mai, men vil ikke samarbeide

Den anerkjente palestinske journalisten ble skutt i hodet og drept mens hun dekket en israelsk militæroperasjon i Jenin på den okkuperte Vestbredden 11. mai.

Hun var iført hjelm og skuddsikker vest som var tydelig merket med PRESS.

I sommer konkluderte blant annet FN og USA med at Akleh, som også var amerikansk statsborger, etter all sannsynlighet ble drept av en israelsk soldat.

Den israelske hæren innrømmet i september at det er stor sannsynlighet for at Abu Akleh ble skutt og drept av en israelsk soldat.