Google inngår forlik på nær 400 millioner dollar med delstater i USA

Saken handler om at Google sporet brukeres geografiske posisjon når selskapet sa de ikke gjorde det. Dette er brudd på delstatslover.

Ifølge delstatenes justismyndigheter er forliket det største flerstatlige forliket med et selskap noensinne.

– Dette forliket på 391,5 millioner dollar er en historisk seier for forbrukere i en tid da vi må stole mer og mer på teknologi, sier Connecticuts riksadvokat William Tong i en uttalelse.

Personvernsaken ble kjent i 2018. Da hadde Google holdt på med lyssky informasjonsinnhenting i hvert fall siden 2014, ifølge riksadvokatene.

Google sier de alt har rettet opp i deler av praksisen som nevnes i forliket.

– I tråd med forbedringene vi har gjort de siste årene, har vi inngått forlik i denne etterforskningen som var basert på utdaterte produktpraksiser som vi endret for flere år siden, sier Google-talsmann José Castañeda ifølge The New York Times.