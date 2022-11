FN rystet over drap på palestinsk 15-åring

– Forferdet over det tragiske drapet på ei 15 år gammel palestinsk jente, Folah Al-Masalmah, av israelske sikkerhetsstyrker under et raid i morges i nærheten av Ramallah, tvitrer Wennesland, som er FNs øverste utsending i Midtøsten.

Omstendighetene rundt drapet i Beitunia rett vest for Ramallah var mandag kveld ennå noe uklare. Den israelske hæren sier at soldatene åpnet ild mot et kjøretøy som kjørte rett mot dem.

Men palestinske øyevitner sier bilen kjørte sakte og forsøkte å snu før soldatene åpnet ild, skriver den israelske avisa Haaretz. Også nyhetsbyrået AP har snakket med et vitne som sier at bilen med jenta ikke utgjorde noen åpenbar fare for soldatene.

16-årsdag tirsdag

Ifølge den israelske hærledelsen fant soldatene bilen mistenkelig, signaliserte at den skulle stanse og åpnet ild da kommandoen ikke ble etterkommet. Denne versjonen er ikke bekreftet fra annet hold, og den israelske hæren sier de etterforsker hendelsen.

Det palestinske helsedepartementet feilidentifiserte først offeret, men navnga henne senere som 15 år gamle Folah Al-Masalmah fra Beit Awwa sør på Vestbredden. Hun skulle fylt 16 år tirsdag.

– Kjørte sakte

I Beitunia forteller innbyggeren Bakr Armoush (35) til nyhetsbyrået AP at israelske soldater stormet inn i byen og arresterte naboen hans i 3.30-tida mandag morgen. Fra vinduet så han rundt 20 soldater som gjennomsøkte parkerte biler foran bygningen. Deretter kom en bil mot dem fra en betydelig avstand, i en fart på 20-30-kilometer i timen, anslår Armoush.

– Jeg så ikke at de gjorde noe mistenkelig, sier han.

Plutselig åpnet en gruppe israelske soldater som var plassert bak de parkerte bilene, ild mot kjøretøyet, tilsynelatende uten advarsel, sier han. Resten av styrkene sluttet seg til og pepret ifølge Aroush kjøretøyet med kuler. Deretter snublet den mannlige føreren blødende ut av bilen med hendene i været.

Beitunias ordfører Diaa Kurt sier føreren av bilen overga seg til israelske soldater, som arresterte ham.

En anonym israelsk militærkilde sier til nyhetsbyrået AP at bilen vinglet og kjørte på uberegnelig vis.

FN krever etterforskning

Palestinere har utført titalls bilangrep de siste årene. Men palestinere og menneskerettsgrupper sier israelske styrker ofte bruker overdreven makt, og i flere tilfeller har skutt personer som ikke utgjør noen trussel. Hæren sier den står overfor komplekse, livstruende scenarioer.

Menneskerettsorganisasjonen Euro-Mediterranean Human Rights Monitor sier drapet på Masalmeh «gjenspeiler en alvorlig forakt for palestinske liv».

– Dette krever en umiddelbar og grundig etterforskning, skriver Wennesland, som også sender kondolanser til jentas familie og kjære.