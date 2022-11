EU skal trene opp 15.000 ukrainske soldater

EU-landenes utenriksministre vil mandag bekrefte at 15.000 ukrainske soldater skal få opplæring i Polen, sa Borrell til pressen mandag morgen.

– Den viktigste avgjørelsen i dag er lanseringen av treningsopplegget for den ukrainske hæren. Vi har bestemt på rekordtid at treningen skal lanseres og operasjonaliseres i løpet av et par uker, sa EUs utenrikssjef på vei inn til utenriksministermøtet i Brussel.

Ifølge Borrell har mange EU-land allerede sagt seg villige til å delta.

Han mener den siste tidens utvikling på bakken i Ukraina er godt nytt for ukrainerne.

– I tillegg til at Ukraina har tatt tilbake Kherson, trekker Russland seg nå tilbake. Det viser at det var riktig å støtte Ukraina, og det må vi fortsette med, sa han.

