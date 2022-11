G20 lanserer pandemifond

Fondet er på rundt 14 milliarder kroner og ble presentert på en pressekonferanse i Indonesia søndag.

Landets president Joko Widodo var til stede under presentasjonen, sammen med lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, og Verdensbankens president David Malpass.

– G20 er enige om å etablere et pandemifond for å forebygge og forberede oss på pandemier, sa Widodo.

Både G20-land og andre land har bidratt til fondet, og det samme har enkelte organisasjoner. USA alene har bidratt med rundt en tredel, i underkant av 4,5 milliarder kroner.

– Men det er ikke nok, understreket Widodo.

Ifølge Indonesias president trengs det over 300 milliarder kroner for å takle den neste pandemien i verden.

