Tilsyn bekymret over utviklingen i Twitter

Musk kjøpte nylig Twitter for 440 milliarder kroner. Tidligere i måneden sparket han rundt halvparten av de 7.500 ansatte og varslet tøffere tider for de gjenværende.

Flere toppsjefer har de siste dagene sluttet i selskapet, blant dem Yoel Roth, som ledet Twitters avdeling for tillit og trygghet, samt Damien Kieran som ledet avdelingen for personvern.

Utviklingen i selskapet bekymrer den føderale tilsynsmyndigheten The Federal Trade Commission (FTC), som i en kunngjøring minner Musk på at «ingen sjef eller selskap er hevet over loven».

Twitter-oppkjøpet var dyrt for Musk, som skal ha tatt opp lån på til sammen 130 milliarder kroner for å finansiere det. Det innebærer at han årlig må betale rundt 10 milliarder kroner i renter.

Denne uka ble det kjent at Musk hadde solgt Tesla-aksjer for rundt 40 milliarder kroner. Han har også varslet en betalingstjeneste der Twitter-brukere for rundt 80 kroner i måneden kan få kontoer merket som verifisert.

[ Twitter sletter kontoer som utgir seg for å være andre personer ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen