Stort stykke av romferja Challenger funnet

Challenger eksploderte og styrtet i havet i småbiter mindre enn ett minutt etter at den ble skutt opp i Cape Canaveral, og alle sju om bord mistet livet.

Biten av romferja som er funnet på bunnen av Atlanterhavet, er den største som er oppdaget hittil. Video fra oppdagelsen, som skjedde våren 2022, viser to dykkere omgitt av fisk som rører ved noen av flisene som dekket undersiden av romferja.

Flisene skulle hindre romferja i å bli overopphetet når den var på vei inn i jordens atomsfære igjen.

Den synlige delen av stykket er fire ganger fire og en halv meter, men det er usikkert hvor mye mer som ligger skjult under sanden.

Det er ennå ikke bestemt om biten skal hentes opp. Uansett vil det ikke bidra til å kaste nytt lys over ulykken siden årsaken er klart fastslått. Lave temperaturer i en kuldeperiode skadet noen av de kritiske gummiforingene som beskyttet drivstoffet.

Funnet er gjort like utenfor Bermuda-triangelet, men det eksakte stedet blir ikke avslørt for at ikke lykkejegere finner det.

[ Spår riksrett for Joe Biden: – Nå er det tid for hevn ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Nå må du kanskje vente lenger for å få reise billigere i Oslo ]