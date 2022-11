Netanyahu får i oppdrag å danne regjering

Herzog har nå gått en runde med samtlige partier i den israelske nasjonalforsamlingen og konkluderer med at Netanyahu har støtte fra 64 av de 120 representantene.

Søndag vil den 73 år gamle tidligere statsministeren, som er tiltalt for tillitsbrudd, bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser, få den formelle forespørselen om å danne regjering.

Netanyahu har da 28 dager på seg til å fordele postene og presentere en ny regjering, og kan få ytterligere 14 dager dersom dette er påkrevd.

Netanyahus høyreparti Likud vant valget 1. november og fikk 31 representanter i nasjonalforsamlingen.

To ultraortodokse partier og en allianse mellom to ytterliggående høyrenasjonalistiske partier sikrer flertall for en Netanyahu-ledet koalisjonsregjering.

