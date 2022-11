Murdoch snur ryggen til Trump

Bare noen få dager før tidligere president Trump ventes å erklære at han stiller til valg igjen om to år, kaller Wall Street Journal ham Det republikanske partiets største taper og peker på partiets svake resultater ved valget tirsdag.

Også en annen avis i Murdochs medieimperium News Corp, tabloiden New York Post, la skylden på Trump for at partiet ikke vant mer overbevisende. Samtidig omtalte Fox News hans rival, Florida-guvernør Ron DeSantis, i glødende vendinger.

«Den største vinneren i mellomvalget var uten tvil Floridas guvernør Ron DeSantis, som sto for et valgskred som tar pusten fra en. Og den største taperen? Donald Trump», skriver Fox-spaltist Liz Peek.

Saken fortstetter under videoen

Etter å ha støttet ham gjennom hele hans presidentperiode fra 2017 til 2021 har Fox ikke helt snudd ryggen til Trump. Men selv nettverkets største stjerne, Tucker Carlson, kritiserer Republikanernes ledelse for det svake valgresultatet og legger skylden delvis på Trump.

Murdochs News Corp-medier er noen av de mest innflytelsesrike kildene til nyheter for USAs konservative og legger ikke skjul på sin åpne støtte til Republikanerne og sin forakt for Demokratene.

[ – DeSantis' brakseier er veldig dårlig for Trump ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen