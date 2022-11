Kan bli avgjort før Georgia-omvalg

Spenningen knyttes til Nevada og Arizona de neste timene og dagene: Hvem vinner senatsplassen som er på valg i hver av statene? Sammen med Georgia vil de to statene avgjøre sammensetningen i Senatet. Det er fortsatt helt åpent i Nevada og Arizona, men Demokratene er i det siste blitt mer optimistiske om at klarer å holde på flertallet i Senatet, skriver The New York Times. Kanskje vil dette store spørsmålet avgjøres før omvalget som skal holdes i Georgia 6. desember.

Slik står det

Senatet består av 100 senatorer, to fra hver stat. Senatet har de siste to årene vært delt 50/50 mellom de to partiene, men siden visepresident Kamala Harris har en ekstra stemme, har Demokratene i praksis flertall. Nå er det hele på en knivsegg.

Dette var situasjonen fredag, mens stemmene fortsatt telles i Arizona og Nevada og det planlegges omvalg i Georgia:

Republikanerne har så langt sikret seg 49 seter, Demokratene 48. Tre plasser til skal fordeles.

Om Republikanerne vinner både Arizona og Nevada, har de minst 51 plasser og flertall i Senatet, uansett hvordan det går i Georgia.

Om Demokratene vinner både Arizona og Nevada, har de minst 50 plasser og flertall i Senatet, uansett hvordan det går i Georgia, på grunn av ekstrastemmen til Kamala Harris.

Om de to partiene vinner hver sin stat av Arizona og Nevada, står det 50 til Republikanerne og 49 til Demokratene. Da blir Georgia avgjørende.

Spenning

Verken i Arizona eller Nevada var det fredag ventet at opptellingen ville bli ferdig før helgen, ifølge The Washington Post. Fredag var det Nevada som hadde kommet lengst i tellingen.

Det telles fortsatt. Her tas stemmesedler i mot i Las Vegas i Nevada.





Dette var situasjonen:

Nevada: Dette er staten der det er aller jevnest av det to. Da 90 prosent var telt opp, ledet Republikanernes kandidat Adam Laxalt. Han hadde 49 prosent, mens Demokratenes kandidat, Catherine Cortez Masto, som er senator fra før, hadde 48 prosent. Det er imidlertid ventet at det er flere demokratiske enn republikanske stemmer blant de gjenstående poststemmene fra urbane områder. Spørsmålet er hvor mange flere. I Nevada kan de siste poststemmene komme inn lørdag.

Arizona: Her er det større sannsynlighet for at Demokratene vinner. I Arizona var stillingen slik da 82 prosent var telt: Demokratenes kandidat Mark Kelly, som er sittende senator, hadde 52 prosent. Republikanske Blake Masters hadde 46 prosent. Det er ventet at Demokratenes ledelse krymper, men trolig ikke nok til å miste flertallet, ifølge demokrater. I Arizona var det ventet at det fortsatt ville ta flere dager å få et ferdig resultat.

Vinner begge?

Enkelte demokrater er så optimistiske at de tror de vil styrke sitt flertall i Senatet i forhold til hva de hadde før valget.

– Jeg tror vi har en reell sjanse til å utvide flertallet vårt fra 50 til 51. Veldig få ville ha gjettet det før valget. sier senator Tim Kaine fra Virginia til The New York Times.

Jessica Taylor, politisk analytiker ved «The Cook Political Report With Amy Walter» sier dette om Demokratenes sjanser i Arizona og Nevada:

– Jeg tror de vil vinne begge.

Imens forbereder begge partiet en rådyr valgkamp foran omvalget i Georgia 6. desember. Det skjer på grunn av en regel der som sier at den ene kandidaten må få over 50 prosent av stemmene for å vinne, ellers blir det omkamp. Der var det en tredje kandidat fra libertarianerne som gjør at de to fremste kandidatene, Herschel Walker fra Republikanerne og sittende senator Raphael Warnock fra Demokratene, ikke får over 50 prosent hver.

Herschel Walker er spesielt kontroversiell: den Trump-støttede tidligere fotballstjernen er offisielt sterkt imot abort. Privat skal tonen ha vært en annen. Han ble anklaget av en ekskjæreste for å ha betalt for en abort hun tok, og senere også å ha prøvd å få henne til å ta abort igjen. Sønnen hans har i tillegg anklaget ham for vold og trusler.

Huset ikke avklart

Republikanerne er fortsatt favoritter til å vinne flertall i Representantenes hus, selv om det blir mindre enn en del målinger hadde antydet. Et parti må ha minst 218 representanter for å få flertall der. Fredag var det så langt fordelt 211 plasser til Republikanerne og 194 til Demokratene.

Man venter her særlig på statene California, Washington, Oregon, Arizona og Nevada. Mange av statene som fortsatt har mange stemmer som ikke er telt, holder valg som i stor grad eller utelukkende er basert på poststemmer, for eksempel California. Det kan fortsatt derfor ta flere dager før alle stemmene er kommet inn der.

Enkelte spennende guvernørvalg var heller ikke avklart fredag, blant annet kampen om guvernørjobben i Arizona, der den Trump-støttede republikaneren Kari Lake, som er tidligere nyhetsanker og står på ytterste høyreside, står på valg mot demokraten Katie Hobbs. Der er løpet så langt helt jevnt. Analytikere tror kanskje Republikanerne kan vinne guvernørvalget i Arizona, mens Demokratene vinner senatsvalget der.

