Republikanerne nærmer seg syltynt flertall i Kongressen

Det er ennå for tidlig å si om Demokratene eller Republikanerne tar hjem seieren i Arizona og Nevada. Og det er klart at valget i Georgia først avgjøres i en ny omgang 6. desember.

I Arizona har den demokratiske senatoren Mark Kelly en syltynn ledelse, men det gjenstår fortsatt mange forhåndsstemmer, og i Arizona er det ofte flere republikanere enn demokrater som forhåndsstemmer.

I Nevada ligger imidlertid den demokratiske senatoren Catherine Cortez Masto bak den republikanske utfordreren Alan Laxalt, men også der gjenstår mange poststemmer.

Begge partier får flertall i Senatet om de vinner begge disse to statene, og da blir resultatet i Georgia uten større betydning. Men det er store muligheter for at det først blir etter 6. desember at det er klart hvem som får flertallet.

Hårfint i Representantenes hus

I valget til nytt Representantenes hus ligger det ifølge RealClearPolitics foreløpig an til at Republikanerne har sikret seg 210 av representantenes de trenger for å få flertall, mens Demokratene har 192. Demokratene kan ikke tape mer enn fem for å beholde flertallet.

Eksperter har spådd at Republikanerne ligger an til 220, to flere enn flertallet, men det er fortsatt svært usikkert.

I løpet av onsdag klarte Demokratene å beholde seter i mange distrikter fra Virginia til Pennsylvania og Kansas som de fryktet å miste. Republikanerne erobret noen nye, blant dem fire i Florida og fire i New York, men det gjorde også Demokratene.

Smått om senn rant nye resultater inn. Blant annet erobret Demokratene et mandat i New Mexico fra Republikanerne, mens Republikanerne tok et fra Demokratene i New Jersey, og den republikanske konspirasjonsteoretikeren Lauren Boebert trues med å tape sitt mandat i Colorado. Både hun og demokraten Adam Frisch har 50 prosent hver når 95 prosent av stemmene er opptalt.

Mange uferdige i California

Men fortsatt gjenstår det å gjøre ferdig opptellingen i en rekke distrikter på Vestkysten. Ikke minst kan et titall seter i den vanligvis svært så demokratiske staten California, der millioner av stemmer gjenstår å telle, bli avgjørende.

I Sør-California leder de to demokratene Katie Porter og Mike Levin med langt mindre margin enn de hadde ventet, mens republikaneren Ken Calvert lå langt bak sin demokratiske utfordrer. Men der er bare en tredel av stemmene opptalt.

Det samme gjelder republikaneren David Valadao som har 54 prosent så langt, men der er bare 30 prosent ferdig talt opp. Valadao tapte gjenvalget for fire år siden etter å ha ledet stort i starten av opptellingen. Han gjenvant setet for to år siden.

Mange mandater er heller ikke avklart i Nevada, Arizona, Oregon, Washington og Alaska. I mange av dem leder Demokratene, men bare med hårfin margin.

Alaska er et spesielt tilfelle. Der har demokraten Mary Peltola flest stemmer, langt foran Sarah Palin. Men hvis hun ikke kommer opp i over 50 prosent, må det en ny opptelling til der den som hadde færrest stemmer i første omgang, faller ut, og den kandidatens annenstemme fordeles til de andre.

Ingen rød bølge

Uansett har ikke Republikanerne fått den røde bølgen de forventet før valget, og som Demokratene fryktet. I sine villeste drømmer håpet noen republikanere på flertall på 20 eller 30 representanter, og mange demokrater fryktet nettopp et så stort tap.

Mens Demokratene jubler over et bedre valg enn forventet, har Republikanerne begynt å gjøre opp status over hva som gikk galt.

Mange mener at mange av kandidatene som hadde ekspresident Donald Trumps støtte, var for svake og for ekstreme for noen republikanere og mange uavhengige. Noen av dem tapte, og andre vant fram.

Men selv om den vanskelige økonomien med høy inflasjon var viktigst for mange velgere, var mange andre fortsatt svært opptatt av abort og demokrati, som Demokratene hamret løs på i valgkampen.

Det viser blant annet fire folkeavstemninger om abort, der aborttilhengere vant fram selv i en så konservativ stat som Kentucky.

Problem for McCarthy

Uansett er det svake resultatet et problem for en Kevin McCarthy som trolig blir leder for Representantenes hus om Republikanerne haler i land seieren.

Med et flertall på bare noen få mandater blir det ikke enkelt for en svekket McCarthy å styre en partigruppe som inneholder et godt antall svært høyrevridde medlemmer, inkludert folk som mener at valget i 2020 var preget av juks, og at Joe Biden ikke er lovlig president.

Noen av dem vil ikke ha noen problemer med å stemme imot for eksempel å heve gjeldstaket slik at USA i teorien går konkurs, eller å stemme imot statsbudsjettet slik at administrasjonen går i stå, om de mener det vil ramme Biden og Demokratene.

Og for Demokratene hjelper det lite hvor mye bedre valget gikk enn ventet, om de taper flertallet, kanskje i begge kamrene.

Da blir det vanskelig for Biden å få gjennom noe som helst de neste to årene, og noe av det han har oppnådd de siste to årene, kan til og med bli omgjort.

