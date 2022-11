Norge donerer 1,5 milliarder kroner til Ukraina

– Vi kunngjør i dag at vi gir en ny, stor donasjon til det britiskledede International Fund for Ukraine på cirka 1,5 milliarder kroner. Det vil gjøre oss til den største bidragsyteren til fondet foruten britene selv, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

Pengene skal finansiere kjøp av våpen og utstyr til Ukraina. Gram viser til at mange land, inkludert Norge, hittil har donert utstyr fra egne lagre, men at det nå er større behov for å anskaffe materiell direkte fra industrien.

– Det betyr at det er muligheter for norsk forsvarsindustri og leverandører til å kunne skaffe seg kontrakter etter hva man har å bidra med, sier Gram.

Tidshorisonten for de nye anskaffelsene er 2022 og 2023.

– Det kan ikke gå for lang tid før vi anskaffer det Ukraina har behov for, sier Gram.

