Kraftige reaksjoner på at Tyrkia krever at Sverige utleverer eksiljournalist

– Ikke under noen som helst omstendigheter kan Sverige oppfylle Tyrkias krav om å deportere den tyrkiske eksiljournalisten Bülent Kenes og fortsette å kalle seg et demokratisk land som styres av rettsstatens prinsipper, skriver Committee to Protect Journalists (CPJ) i en uttalelse.

Også organisasjonen Peaceful Actions Platform mener det er uakseptabelt med en slik utlevering, og det svenske Journalistforbundet har også fordømt kravet.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan navnga journalisten i forbindelse med at Sveriges statsminister Ulf Kristersson tirsdag var i Ankara for å drøfte Sveriges Nato-søknad.

– Det er ytterst viktig at Sverige utleverer denne terroristen, sa han på spørsmål fra en journalist.

Kenes har vært sjefredaktør for den engelskspråklige avisen Zaman, som Tyrkia la ned etter kuppforsøket i 2016. Han har senere blitt hengt ut i tyrkiske medier, og den siste tiden har tyrkiske medier publisert både bilder av ham og hans adresse i Sverige.

– Jeg er kritisk og frittalende, men bare en journalist. Det er så tåpelig, så dumt, så absurd at Erdogan brukte mitt navn i forhandlingene om Sveriges Nato-medlemskap, sier Kenes i et intervju med Aftonbladet.

