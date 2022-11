Biden og Xi møtes på Bali mandag

De to skal møtes til samtaler i forbindelse med G20-møtet på Bali. Det er første gang de to møtes til samtaler fysisk siden Biden ble valgt til president i 2021.

Forholdet mellom USA og Kina er blitt hardt presset den siste tiden, særlig når det gjelder Taiwan. Flere eksperter frykter at det til slutt vil bryte ut krig mellom USA og Kina om øya.

Xi kommer til møtet etter at han har konsolidert sin makt i Kina på partikongressen, der han ble valgt til landets leder de neste fem årene.

Pressetalsperson Karine Jean-Pierre i Det hvite hus sier at de to lederne skal diskutere grep som kan tas for å styrke kommunikasjonslinjene mellom dem. De vil også diskutere globale utfordringer som preger verdenssamfunnet, sier hun.

AP skriver at Det hvite hus har jobbet i flere uker for å få i stand møtet. Biden sa onsdag at han er klar til å snakke med Xi om spenningsnivået mellom landene, blant annet om Taiwan, handelspolitikk og Kinas forhold til Russland.

– Det jeg vil gjøre når vi snakker er å si klart fra om hva den røde grensa er for oss begge og forstå hva han tror er kritisk for Kina, hva jeg vet er kritisk for USA og avgjøre om det er saker som kommer i konflikt med hverandre, sa Biden.

En tjenesteperson som vil være anonym sier imidlertid at det er ikke er håp om at det vil komme for mye ut av møtet. Det er ikke ventet en felles uttalelse etter møtet.

Biden og Xi møttes i 2011 og 2012 da de begge var visepresidenter og har hatt fem telefon- og videosamtaler siden Biden ble president i januar 2021.

