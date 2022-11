USA-ekspert: – Ingenting tyder på alvorlige utfordringer i valget

Det har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier at det har vært problemer ved enkelte valglokaler i flere delstater. Særlig problemene i Arizona, som ifølge fylkesadministrasjonen i Maricopa skyldes feil på printer-innstillingene, er blitt kritisert.

– Det er uheldig med problemer i avviklingen, særlig fordi det er viktig å ha tillit til gjennomføringen. Det er ingenting så langt som etter min mening tyder på at det her er alvorlige utfordringer, men det er ikke overraskende at Trump-leiren benytter anledningen til å undergrave prosessen, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til NTB.

– Men det kan jo også ramme republikanerne, dersom de vinner. I så måte bør alle ansvarlige politikere være forsiktig med å uttale seg og undergrave tilliten til valggjennomføringen, sier han.

Problemene i Maricopa påvirket rundt 20 prosent av valglokalene der. Ifølge Trump rammet det konservative områder hardt. Både ekspresidenten og hans sønn Donald Trump Jr. antydet valgfusk.

– Nå er det på'n igjen. Folk vil ikke tolerere dette, skrev Trump på sin plattform Truth Social.

Ifølge myndighetene i Maricopa i Arizona klarte ikke stemmemaskinene å lese stemmesedler som var skrevet ut med for svak svartfarge i tidsstempelet.

