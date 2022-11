Tror USA vil fortsette å støtte Ukraina etter valget

Det blir ingen stor omveltning i USAs støtte til Ukraina. Det tror eksperter Dagsavisen har snakket med. Resultatene fra det amerikanske mellomvalget er ennå ikke helt klare, men foreløpig vet vi følgende: Republikanerne vant Representantenes hus. Men de mest Trump-vennlige har gått på en smell.

Dermed ser det ikke ut som at Ukraina-støtten vil endre seg, som flere hadde spådd før valget.

– Det er for tidlig å konkludere. Men det virker som at Trump-leiren ikke har gjort det så bra som fryktet, sier Hilde Eliassen Restad til Dagsavisen.

Restad forsker ved freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole, og har tidligere jobbet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. I høst har hun skrevet boka «Det amerikanske paradokset», om USAs politiske historie, system og kaos.

– Nå får vi en blanding av tradisjonelle republikanske politikere, som er samlet i støtten til Ukraina, og Trump-supporterne. Du får ikke et samlet republikansk parti, sier hun.

En gledens dag

– Det er godt nytt for Ukraina?

Hilde Eliassen Restad er førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Oslo Nye Høyskole. (Oslo Nye Høyskole)

– Ja, det kan se sånn ut. Hvis republikanerne tar Representantens hus kan de riktignok stikke litt kjepper i hjulene. De kan stille lovforslag, eller bare retorisk stille spørsmål om USA står samlet bak Ukraina-støtten, sier forskeren.

Hun mener nattas valgresultater er godt nytt for det amerikanske demokratiet.

– Det er en gledens dag, hvis det går sånn det ser ut som det skal gå. Et viktig slag i kampen mot illiberalisme og antidemokratiske impulser er vunnet. Men også mer praktisk: Dette gjør at valget i 2024 ser mindre skummelt ut.

– Hvordan da?

– Trump har støttet mange kandidater til stillinger som har viktig ansvar for å gjennomføre valget. De han har støttet har ikke anerkjent at Biden vant 2020-valget. Så i den grad de ikke får de posisjonene, så er det en seier for det amerikanske demokratiet, sier hun.

Vil ikke skrive blankosjekk

– I verste fall, hvis kongressen skulle gå inn for det, vil de kunne stoppe støtten til Ukraina.

Det sier Eirik Løkke, rådgiver i Civita som jobber mye med amerikansk politikk.

Løkke peker på at det er kongressen som har gitt en fullmaktspakke på 60 milliarder dollar til president Joe Biden for å hjelpe det invaderte landet. Kevin McCarthy, republikanernes kongressleder, har sagt at han ikke lenger vil skrive en blankosjekk til Ukraina. Men Løkke er ikke sikker på at det er så dårlig nytt:

– Man kan tolke det som at han ikke vil støtte Ukraina. Jeg tolker det som at man vil mene mer om hvordan pengene blir brukt. Og det kan man jo forstå, sier Løkke.

Eirik Løkke, rådgiver hos Civita, følger amerikansk politikk tett. (CF-WESENBERG)

Likevel tror han ikke valget vil påvirke USAs Ukraina-politikk betydelig.

Status i skrivende stund er at republikanerne ser ut til å vinne Representantenes hus. I senatsvalget er det fortsatt uhyre jevnt, og det vil stå og falle på sto stater: Georgia og Nevada. I sistnevnte stat ser det ut til at tellingen først blir klar lørdag. I Georgia kan det bli omvalg i desember.

Election 2022 Trump Tidligere president Donald Trumps skygge ligger langt over USAs mellomvalg. Men foreløpig ser det ikke ut til at hans folk gjorde det særlig bra. (Michael Conroy/AP)

