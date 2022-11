Statsadvokat anklages for å dekke over kvinnedrap i Mexico

27 år gamle Ariadne López ble funnet død 31. oktober i delstaten Morelos, ni mil sør for Mexico by, etter at hun kvelden før ble meldt savnet etter et restaurantbesøk i hovedstaden.

Statsadvokaten i Morelos, Uriel Carmona, sa at hun døde av akutt alkoholforgiftning, men Sheinbaum viste pressen et videoopptak som angivelig viste hvordan en mann løftet en livløs López inn i bagasjerommet på en bil.

Etter ønske fra López' familie er det foretatt en ny obduksjon som viste at den unge kvinnen døde av en rekke slag mot kroppen.

Drap på kvinner er blitt en stor politisk sak i Mexico og andre latinamerikanske land de siste årene. Fra januar til september er det registrert 695 drap på kvinner i Mexico, mot 978 i hele fjor, og de fleste drapene er ikke oppklart.

