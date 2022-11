Stadig flere flyktningsentre i Tyskland utsettes for angrep

Fra april til juni ble det registrert 33 politisk motiverte lovbrudd der flyktningsentrene enten var åstedet for handlingen eller et direkte mål for et angrep.

Fra juli til september ble det registrert 13 slike saker, ifølge foreløpige tall fra tyske myndigheter. Ifølge regjeringen var det 36 angrep i andre og tredje kvartal i 2021 og 39 i samme periode i 2020.

Talsperson Clara Bünger for det ytre venstrepartiet Die Linke ber om at alle demokratiske myndigheter motsetter seg høyreekstrem og rasistisk vold.

I fjor ble det registret totalt 70 angrep mot flyktningsentre. I år er det ventet at antallet vil bli enda høyere.

Så langt har ikke angrepene oversteget antallet fra da flyktningkrisen var på sitt verste i 2015. Da ble det registret over 1.000 angrep mot flyktningleirer og -mottak over hele landet.

