Vil ha den russiske tsaren ut av finske lover

«Vi, Alexander den tredje, med Guds nåde, keiser og sjefshersker over hele Russland, tsar av Polen, storfyrsten av Finland, osv osv osv, gjør det kjent: [...] Vi vil herved [...] bekrefte følgende straffelov for storfyrstedømmet Finland».

Omtrent slik, bare på enda mer snirklete og gammeldags svensk, med enda mer innskutt informasjon, lyder innledningen av den finske straffeloven.

Den er fra 1889. Da var Finland underlagt Russland. Det forklarer at det er Tsar Alexander III av Russland – som kaller seg selv «Vi» – som kunngjør loven som fortsatt gjelder i Finland, 133 år senere.

Nest viktigste lov

Det vil den finske sosialdemokratiske politiekren Dimitri Qvintus imidlertid få en slutt på:

– Dette hører ikke hjemme i dagens Finland, sier han til den finske avisa Iltalehti.

Etter grunnloven, er straffeloven den viktigste loven i Finland. Den har blitt oppdatert en rekke ganger på de 133 årene som har gått siden Tsar Alexander III innstiftet den. Men introduksjonen er altså ikke skrevet om siden da.

– Jeg mener at straffeloven som gjelder i Finland i dag ikke er rett plass for henvisninger til Russland. Vi har sett av man for eksempel har tatt bort statuer i Finland etter at Russland startet angrepskrigen sin. Jeg mener det er passende å ta bort disse juridiske etterlevningene, sier Qvintus videre.

– Det er viktig at samfunnet diskuterer om lovene passer med dagens verdier. Den diskusjonen er alltid aktuell, og del av en fungerende rettsstat, konkluderer han, ifølge Iltalehti, også sitert i den svenske avisa Dagens Nyheter.

Den finske straffeloven i svensk versjon:

«Wi Alexander den Tredje, med Guds Nåde, Kejsare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, Tsar af Polen, Storfurste till Finland, etc., etc., etc., Göre veterligt: På Finlands ständers underdåniga framställning vele Wi härigenom i nåder stadfästa följande strafflag för Storfurstendömet Finland, om hvars införande, såsom ock angående verkställighet af straff, särskild förordning utfärdas...»

