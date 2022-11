Pelosi sier angrepet på ektemannen vil påvirke om hun fortsetter i politikken

I et intervju med CNN sier Pelosi ikke hva fremtidsplanen vil være dersom demokratene mister flertallet i Representantenes hus etter tirsdagens mellomvalg.

Men på spørsmål om hun kommer til å bli værende i Kongressen eller ei, svarer hun at angrepet på ektemannen Paul har påvirket vurderingene hennes.

– Jeg må si at beslutningen min er blitt påvirket av det som har skjedd i de siste par ukene, sier Pelosi.

Politiske motstandere har til dels gjort narr av og tonet ned alvoret i overfallet på ektefellen Paul. 82-åringen ble angrepet med hammer i parets bolig i San Francisco fredag for halvannen uke siden.

Han fikk brudd på hjerneskallen og skader i den ene armen, samt begge hendene, og må gjennom en lengre rehabiliteringsprosess.

Nancy Pelosi er som leder for Representantenes hus USAs tredje mektigste politiker. Hun var i Washington da angrepet skjedde.

42 år gamle David DePape ble pågrepet og siktet for angrepet. Han er fra Canada og oppholdt seg i USA på utgått visum. I avhør skal han ha sagt at han ville ta Nancy Pelosi som gissel og knuse kneskålene hennes dersom hun ikke fortalte «sannheten». Han anser henne som «lederen for mengden av løgner fortalt av Demokratene», ifølge siktelsen.

DePape skal også ha planlagt angrep mot andre fremtredende politikere og familiene deres, både i delstaten California og nasjonalt.

