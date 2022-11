Minst 19 biler brant opp i Malmö

Bilene sto parkert i et garasjeanlegg på bakkeplan mellom boliger og det var kraftig røykutvikling, opplyser redningstjenesten til avisen Sydsvenskan.

Politiet fikk melding om brannen like etter klokken 4 natt til tirsdag.

Kort tid senere opplyste de at det var stor spredningsfare til en nærliggende bygård, men i 5.30-tiden sa politiet at de hadde kontroll, og at brannen var slukket.

– Ingen beboere ble evakuert. Det er fortsatt røyk, men alle bilene er slukket, sa en talsmann for brannvesenet til Aftonbladet.

Politiet mistenker at brannen er påsatt, skriver avisen.

