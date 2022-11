Måling: Bidens popularitet faller

Bidens popularitet har falt 1 prosentpoeng til 39 prosent fra forrige måling, viser undersøkelsen fra Reuters/Ipsos.

Den nedadgående trenden styrker partiuavhengige analytikeres prognoser om at Bidens demokratiske parti kan få juling i tirsdagens mellomvalg.

Presidentens laveste popularitet på målingen ble nådd i mai og juni da den lå på 36 prosent.

Rundt en tredel av de spurte i den siste målingen oppgir at økonomi er landets største problem. Det er langt flere enn andelen som trekker fram kriminalitet som det største problemet – hver tiende spurte. Rundt hver 15. spurte sier at det største problemet i USA er manglende føderale abortrettigheter.

Saken fortsetter under videoen

Den nasjonale målingen ble publisert natt til tirsdag norsk tid og er gjennomført over to dager blant 1.004 spurte. 424 av dem har oppgitt at de stemmer på demokratene mens 390 har sagt at de stemmer på republikanerne. Feilmarginen er på 4 prosentpoeng.

