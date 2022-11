Over 40 millioner forhåndsstemmer i USA-valg

Tirsdag skal amerikanerne velge de 435 som skal i Representantenes hus de kommende årene. I tillegg er en tredel av Senatet på valg, samt at en rekke delstatlige og lokal verv skal fylles.

De fleste av de 50 delstatene tillater forhåndsstemming, enten ved personlig oppmøte eller per post. mange benyttet denne muligheten under valget i 2020, som ble avviklet under pandemien, og US Election Project sier altså at enda flere har valgt å stemme på forhånd denne gangen.

Av de drøyt 40 millioner forhåndsstemmene som er registrert fram til mandag, ble 18,5 millioner stemmer avgitt ved personlig oppmøte, mens 22,3 millioner ble sendt i posten.

I flere delstater der det er ventet å bli jevnt har republikanske politikere kommet med formelle innvendinger mot forhåndsstemmer, blant annet strenge formelle krav for at stemmene skal tas med i opptellingen.

