Kolerautbruddet øker i Haiti – minst 75 døde

– De menneskelige forholdene er forferdelige sett fra et helse- og sanitærperspektiv, sier Ulrika Richardson, FN-koordinatoren til Haiti, til Sveriges Radio Ekot.

Rundt 40 prosent av de som rammes av sykdommen i landet er barn under fire år, legger hun til.

Utbruddet startet tidlig i oktober, tre år etter at det fattige karibiske landet endelig fikk slutt på et utbrudd som hadde krevd mer enn 10.000 menneskeliv siden det startet i 2010.

Forrige uke tok politiet i landet tilbake kontrollen over landets største oljeterminal, som væpnede gjenger i flere måneder okkuperte. Blokaden førte til at all virksomhet i det fattige landet i praksis ble lammet, noe som forverret den dype politiske og humanitære krisen som Haiti lider under.

Saken fortsetter under videoen

FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret medlemmer av Sikkerhetsrådet til å sende en internasjonal styrke for å gjenopprette orden.

[ – I år har det vært et spesielt skremmende år ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ – Vi var en stor familie. Etter krigen var vi en veldig liten familie (+) ]