Innspurten i gang før mellomvalget i USA

Tirsdag 8. november er det klart for mellomvalg i USA. Hele Representantenes hus er på valg, det samme er en tredel av Senatet og 39 guvernørjobber i delstater og territorier. Også en rekke andre jobber avgjøres over valgseddelen, og i flere delstater skal velgerne også stemme over abortforslag.

Demokratene og president Joe Biden ligger an til å miste flertallet i Representantenes hus, og kanskje Senatet, og det er jevnt løp i guvernør-racet flere steder. Over 40 millioner stemmer er allerede avlagt, men tirsdag er altså valgdagen.

Dette er noe av det som har skjedd og skjer mandag:

* Biden og Trump på frierferd

Både ekspresident Donald Trump og sittende president Joe Biden skal delta på valgarrangementer mandag kveld.

Først ut er Biden, som etter planen skal stille opp for partiet i Maryland, en delstat der Demokratene tradisjonelt har stått sterkt, rundt klokka 1 norsk tid natt til tirsdag. Han har blant annet gått ut på Twitter og sagt at han vil «gjøre alt som trengs» for å stagge inflasjonen i USA.

USAs president Joe Biden skal etter planen tale på et valgkamparrangement i Maryland mandag. (KEVIN LAMARQUE/Reuters)

Som Dagsavisen har skrevet, er økonomien temaet som kan avgjøre valget. Prisene har ikke steget så mye som nå på nesten 40 år i USA. Både mat og bensinprisene har gått kraftig opp, og en nylig måling presentert på CNBC viste at hele 82 prosent av amerikanerne synes inflasjonen er en ekstremt eller veldig viktig sak.

Økende levekostnader har blitt brukt som et viktig argument mot Demokratene fra Republikansk hold.

En times tid etter Bidens planlagte tale, skal Trump i ilden i Ohio. Han er på plass for å gi sin støtte til JD Vance, forfatter og tidligere Trump-kritiker, som kjemper om en plass i Senatet. Vance er en av flere kandidater som har fått Trumps støtte i mellomvalget.

* McCarthy: Republikanskstyrt kongress vil granske Biden

Dersom Republikanerne får flertall i Representantenes hus, vil det gjennomføres granskinger av president Joe Biden, sier mindretallsleder Kevin McCarthy.

McCarthy, som ventes å ta over etter Nancy Pelosi som flertallsleder hvis Republikanerne vinner, sier til CNN at det blir omfattende granskinger, blant annet om tilbaketrekkingen fra Afghanistan og opprinnelsen til covid-19-pandemien.

Han lot det stå åpent om Biden blir stilt for riksrett, slik forgjengeren Donald Trump ble to ganger av demokratene. Det er noe mange republikanere på partiets høyre fløy krever.

USAs tidligere president Donald Trump deltok på et valgarrangement for Florida-senator Marco Rubio søndag. Mandag er han i Ohio. (JOE RAEDLE/AFP)

– Vi vil aldri bruke riksrett politisk. Men det betyr ikke at vi aldri vil bruke det om noe vesentlig skjer som krever det, sa han.

McCarthy sa han er sikker på at Republikanerne erobrer flertallet, og at han blir leder for Representantenes hus med Trumps støtte.

* Elon Musk ber folk stemme på republikanerne

Tesla-eier Elon Musk oppfordrer amerikanerne til å stemme på republikanere ved mellomvalget tirsdag.

På Twitter, som han nylig kjøpte, oppfordrer Musk selvstendig tenkende uavhengige velgere til å stemme på republikanske kandidater, melder TV 2.

– Delt makt demper de verste overdrivelsene til begge partier. Derfor anbefaler jeg å stemme for en republikansk kongress, siden presidenten er fra Demokratene, tvitrer Musk.

Musk ble nylig sterkt kritisert for å viderebringe en usann påstand om at Paul Pelosi, Nancy Pelosis ektemann, ble overfalt av en mannlig prostituert. Det gjorde han ved å tvitre en lenke til konspirasjonsnettside.

Dette er ikke første gang Musk har uttrykt støtte til Republikanerne – i juni sa han at han for første gang hadde stemt på en republikaner (han stemte i et suppleringsvalg i Texas). Musk sa ikke hvorvidt han ville stemt på samme parti i et presidentvalg.

Tesla-eieren bruker delt makt som forklaring på oppfordringen. Delt makt i USA betyr at et parti kontrollerer en grein av myndighetene, for eksempel Det hvite hus, mens et eller to av Kongressens kamre, Representantenes hus eller Senatet, kontrolleres av det andre partiene.

Noen støtter denne typen maktfordeling fordi de to partiene da kan holde oppsyn med hverandre. Andre argumenterer med at det fører til en fastlåst situasjon og hindrer partiene fra å få gjennom sin politikk, særlig hvis det er partipolitiske skillelinjer i bestemte saker. Det er vanlig med delt makt i USA, særlig siden 1970-tallet, ifølge BBC.

Uten kontroll i Kongressen vil det bli betydelig vanskeligere for Biden og Demokratene å få gjennomslag for sin politikk. Saker og lovforslag må først få flertall i Representantenes hus, og så i Senatet, før de endelig vedtas og sendes til presidenten for signering. Hvis presidenten legger ned veto mot et lovforslag, kan Kongressen overkjøre vedkommende hvis de får minst to tredels flertall i begge kamrene.

Valgkampen snevrer seg inn

Biden og Trump er ikke de eneste som er ute og prøver å vinne velgernes gunst.

Tidligere president Barack Obama har mandag gitt sin støtte til Beto O’Rourke, demokraten som prøver å bli ny guvernør i Texas. O’Rourke utfordrer republikaneren Greg Abbott, som har hatt jobben i to perioder allerede.

Ekspresident Barack Obama har deltatt på flere valgkamparrangementer før mellomvalget. Spørsmålet er om han hanker inn de stemmene Demokratene trenger for å beholde kontroll i Kongressen. (Mark Makela/AFP)

En annen ekspresident har også tatt turen til Texas: Bill Clinton er mandag i Sør-Texas og driver valgkamp for to demokrater, skriver The New York Times. Clinton er i Rio Grande Valley, en region politisk dominert av demokratene i flere tiår.

Republikanerne i Georgia har gått sammen om et felles arrangement for sine kandidater mandag kveld for å vise en samlet front før valgdagen. Men partifelle Herschel Walker, som kjemper om å bli en av delstatens to senatorer, holder sitt eget arrangement litt nedi gata for kollegaenes.

Et stort spørsmål er når valgresultatene kan ventes. I 2020-valget tok det to uker før alle resultatene ble meldt inn. 42 delstater og Washington DC hadde sendt inn sine resultater på valgnatta, mens åtte delstater brukte lengre tid. I flere av disse statene er det jevn kamp om senatsplassene i år, noe som kan ha stor betydning for hvilket parti som til slutt ender med makta i Senatet.

