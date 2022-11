Dansk rapport: Unges nikotinforbruk kan gi varige hjerneskader

– Vi har i mange år gått og sagt at nikotin ikke er et stort problem, og det er det nok heller ikke hos voksne. Men hos barn og unge er det et problem. Det påvirker den umodne hjerne langt mer enn vi har trodd og fryktet, sier professor i lungemedisin Jørgen Vestbo.

Han er leder for arbeidsgruppen i Vidensråd for Forebyggelse, som står bak rapporten.

– Man får skapt en hjerne som er bygd for å være avhengig, ikke bare av nikotin. Det kan også være av alkohol og stoffer. Man får rett og slett skapt de hjernebaner som fremmer avhengighet senere i livet, legger han til.

[ Statsforvalteren mener skoler melder til barnevernet uten grunn ]

Konsentrasjonsvansker

En annen konsekvens av unges nikotinforbruk er ifølge professoren at nikotinforbruk hos barn og unge kan gi konsentrasjonsvansker og økt risiko for å utvikle angst og depresjon.

De siste årene har andelen unge som røyker sigaretter, falt, mens det til gjengjeld er flere som bruker alternative nikotinprodukter som e-sigaretter, snus eller nikotinposer.

I Danmark bruker hver tredje person mellom 15 og 29 år minst ett nikotinprodukt hver dag eller av og til 14 prosent bruker utelukkende andre nikotinprodukter enn sigaretter, spesielt snus og nikotinposer.

Saken fortsetter under videoen

Mange unge nordmenn snuser

I Norge sier 21 prosent av unge i alderen mellom 16 og 24 år at de bruker snus daglig. I tillegg sier 6 prosent at de bruker snus av og til, ifølge statistikk fra 2021.

Vidensråd for Forebyggelse mener at det bør iverksettes flere tiltak for å få ned forbruket og tar blant annet til orde for nøytrale pakninger på alle nikotinprodukter.

Rådet etterlyser også et forbud mot smaksvarianter slik at man ikke kan kjøpe nikotinposer med for eksempel smak av frukt eller cola.

[ – Jeg vil ha en kulturendring. Målet er å endre hele diskursen rundt det å få barn ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Ghulam Abbas ledet B-gjengen: – Jeg ser hva ungdom trekkes mot, og hvorfor (+) ]