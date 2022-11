Britiske sykepleiere vil streike

Opptellingen er ennå ikke avsluttet, men det er klart at et flertall av de 300.000 medlemmene av det britiske sykepleierforbundet RCN har stemt for å streike. Offisielt resultat av avstemningen kommer først neste uke.

Streiken vil trolig finne sted før jul. Sykepleiernes krav er en lønnsøkning på 5 prosent mer enn den skyhøye inflasjonen som rammer Storbritannia.

Nye analyser viser at en erfaren britisk sykepleiers realinntekt har falt med 20 prosent siden 2010, og RCN anklager myndighetene for å utnytte sykepleiernes velvilje og erfaring.

RCN viser også til at det er rekordhøy mangel på sykepleiere etter at 25.000 sykepleiere gikk til andre jobber det siste året.

Storbritannia sliter med en levekostnadskrise, og det har vært en bølge med streiker de siste månedene, fra posten og jernbanen til havner, telekommunikasjoner og rettsvesenet. I denne situasjonen må den nye statsministeren Rishi Sunak finne dekning for et hull på 50 milliarder pund i budsjettet.