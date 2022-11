Twitter tar betaling for blå hake

Twitters nye eier Elon Musk varslet tidligere denne uka at selskapet kom til å innføre et gebyr tilsvarende drøyt 80 kroner for såkalte verifiserte kontoer. Lørdag ble tjenesten lansert, en drøy uke etter at Musk kjøpte selskapet.

I en oppdatering til Apple iOS-enheter sier Twitter at brukere som «registrerer seg nå» kan få den blå haken ved siden av sine brukernavn.

– Akkurat som kjendiser, selskaper og politikere du allerede følger, sier Twitter.

Endringen markerer slutten på Twitters mangeårige verifiseringssystem. Det ble lansert i 2009 for å forhindre at brukere ga seg ut for å være personer de ikke er, typisk kjente kjendiser og politikere.

423.000 verifiserte

Før den nye endringen hadde Twitter 423.000 verifiserte kontoer, mange av dem vanlige journalister fra hele verden som selskapet verifiserte uavhengig av hvor mange følgere de hadde.

Det har hjulpet Twitters 238 millioner daglige brukere til å avgjøre hvorvidt kontoene de får informasjon fra, er autentiske. Eksperter har derfor uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser det vil få å skrote plattformens verifiseringssystem.

Siden kjøpet har Twitter sparket rundt halvparten av de ansatte – 7.500 personer.

Dorsey beklager

Twitters medgrunnlegger og tidligere toppsjef Jack Dorsey tok på seg deler av skylda for at så mange mister jobben.

– Jeg tar på meg ansvar for årsaken til at alle er i denne situasjonen: Jeg fikk selskapet til å vokse for raskt. Jeg beklager det, tvitret han lørdag.

Musk tvitret fredag at han ikke har noen annet valg enn å si opp folk «siden selskapet taper 4 millioner dollar dagen». Samtidig taper Twitter penger på grunn av at annonser vender selskapet ryggen.

Musk betalte 44 milliarder dollar for selskapet, og oppsigelsene og abonnementstjenesten er ledd i hans forsøk på å tjene penger på Twitter.

En god del av prisen for Twitter skaffet Musk ved blant annet å selge Tesla-aksjer, men 13 milliarder dollar – rundt 135 milliarder kroner – er lånt ut av en gruppe storbanker med Morgan Stanley i spissen.

