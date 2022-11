TMZ og Hollywood Reporter: Popartisten Aaron Carter er død, 34 år gammel

Ifølge TMZs kilder ble Carter funnet død i sitt hjem i Lancaster i California lørdag formiddag. Politikilder sier til nettstedet at de ikke mistenker at noe kriminelt ligger bak dødsfallet.

Hollywood Reporter får også bekreftet dødsfallet fra en kilde. En talsperson for Los Angeles-politiet sier til nettstedet at et mistenkelig dødsfall fant sted på Carters adresse, men kan ikke bekrefte avdødes identitet.

Carter, som også er kjent som lillebroren til Backstreet Boys-stjernen Nick Carter, var bare ni år gammel da han ga ut sitt første album med tittelen «Aaron Carter» i 1997. Som liten gutt gjorde han karriere med pophiter som «Crush on You» og «Crazy Little Party Girl».

I 2000 solgte albumet «Aaron’s party» til trippel platinum, og samme år var han på turné med Britney Spears og Backstreet Boys. Fram til 2002 ga han ut flere studioalbum.

Deretter skulle det gå 16 år før Aaron Carter slapp et nytt album – «Love» i 2018.

Carter var i løpet av 2000-tallet både innom rehabilitering og narkotikaarresten.

Aaron Charles Carter, som også var rapper og skuespiller, ble født i Tampa i Florida 7. desember 1987.

