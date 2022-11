Titusenvis i fredsmarsj i Italia

– Nei til krig. Nei til å sende våpen.

Det var budskapet på et stort banner som demonstranter bar på mens en større folkemengde skrek «gi fred en sjanse».

Nato-medlem Italia har støttet Ukraina siden starten av krigen, blant annet med våpenleveranser.

Den nye ytre høyreregjeringens statsminister Giorgia Meloni har sagt at det ikke kommer til å endre seg, og nye våpen er snart på vei.

Men enkelte, blant dem tidligere statsminister Giuseppe Conte, har sagt at Italia bør trappe opp forhandlingene i stedet.

Rundt 30.000 deltok ifølge politiet i fredsmarsjen, der en rekke organisasjoner og partier var representert. Blant dem var de tidligere regjeringspartiene Demokratisk parti (PD) og Femstjernersbevegelsen (M5S).

– Våpnene ble sendt i begynnelsen med den begrunnelse at dette ville forhindre en opptrapping, sier demonstranten Roberto Zanotto til nyhetsbyrået AFP.

– Ni måneder senere ser det for meg ut som det har skjedd en opptrapping. Se på faktaene: Å sende våpen bidrar ikke til å stoppe en krig, de bidrar til å drive en krig, sier Zanotto.

Studenten Sara Gianpietro mener konflikten hales ut ved å væpne Ukraina.

– Det har økonomiske konsekvenser for landet vårt, men også for respekten for menneskerettigheter, sier hun.

Utenriksministrene i G7-landene, blant dem Italia, lovet senest fredag fortsatt støtte til Ukraina i kampen mot Russland.

