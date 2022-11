Iran vedgår at de har solgt droner til Russland

Det er Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian som opplyser om salget etter flere måneder med uklare kommentarer om de iranske dronene som Russland nå bruker mot ukrainsk sivil infrastruktur.

– Vi overførte et begrenset antall droner til Russland flere måneder før Ukraina-krigen, sa han til journalister i Teheran lørdag.

Hittil har iranske tjenestemenn benektet at Iran har gitt Russland våpen til bruk i krigen mot Ukraina, selv om de erkjenner at de har et forsvarssamarbeid med Russland. Iran hevder de er nøytrale i konflikten og motstandere av å væpne noen av partene.

– Grunnløse anklager

Så sent som denne uka kalte Irans FN-ambassadør anklagene «totalt grunnløse» og gjentok Irans nøytrale holdning til krigen.

Samtidig har Irans revolusjonsgarde kommet med vagt skryt av at droner sendes til andre stormakter i verden, og Irans åndelige leder ayatolla Ali Khamenei har understreket hvor effektive dronene er.

Amir-Abdollahian hevdet at Iran ikke kjenner til at russerne har brukt dronene mot Ukraina, og at Iran ønsker at krigen skal stanses. Han ber ukrainske myndigheter sende eventuell dokumentasjon på at iranske droner er brukt i Ukraina.

– Hvis det kan bevises for oss at Russland har brukt iranske droner i krigen mot Ukraina, er ikke det likegyldig for oss, sa han.

Hundrevis skutt ned

Ukrainske militære sier de har skutt ned hundrevis av såkalte kamikazedroner av typen Shahed-136, men mange har også truffet målet sitt.

Kamikazedroner eksploderer når de treffer sitt mål, og man mener at Russland bestilte 2.400 slike droner fra Iran.

Iran har et godt forhold til Russland, blant annet for å stå imot vestlige sanksjoner.

