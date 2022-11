Britisk politi: Asylmottak utsatt for høyreekstrem terror

Vi har funnet beviser som tyder på at angrepet på at immigrasjonssenter i Dover søndag 30. oktober var motivert av en terrorist-ideologi, sier politietaten CTPSE lørdag.

Bevisene som er avdekket tyder på at «det var et høyreekstremt motiv bak angrepet», tilføyer antiterrorpolitiet.

Angrepet ble ifølge politiet utført av en 66 år gammel mann som senere ble funnet død. Politiet etterforsker dødsfallet, men det antas at han tok sitt eget liv.

Ingenting tyder per nå på at han hadde noen medhjelpere, og det antas ikke å foreligge noen større trussel mot offentligheten, opplyser politiet.

To skadd

Tim Jacques, nasjonal koordinator for antiterrorpolitiet, sier at det også er «sterke indikasjoner på at mental helse sannsynligvis var en faktor». Han har likevel konkludert med at «mistenktes handlinger primært var drevet av en ekstremistideologi».

Dermed er kriteriene for en terrorhendelse oppfylt, konstaterer han.

Flammene ble raskt slukket, men to ansatte ble lettere skadd da hjemmelagde brannbomber ble kastet mot mottaket. Over 700 migranter og flyktninger ble flyttet som følge av angrepet. Senteret tar imot migranter som krysser Den engelske kanal i små båter fra det europeiske fastlandet.

Rekordmange båtflyktninger

Det britiske mottaksapparatet sliter med å holde tritt med en kraftig økning i antall mennesker som kommer fra Frankrike på irregulært vis. Nesten 40.000 mennesker har tatt den farlige reisen hittil i år. Til sammenligning kom 28.000 migranter denne veien i hele 2021, og 8.500 året før der igjen.

Den høyrekonservative regjeringen er under press for å bedre situasjonen etter å ha lovet å redusere innvandringen og gjenvinne kontrollen over Storbritannias grenser etter brexit.

«Invasjon»

Landets innenriksminister Suella Braverman fikk kraftig kritikk – og påpakning fra FNs menneskerettssjef – da hun nylig beskrev ankomstene over Kanalen som en «invasjon».

I et forsøk på å avskrekke folk fra å komme, la regjeringen i vår fram en omstridt plan om å sende båtmigrantene til Rwanda med engangsbillett.

Planen møtte kraftig kritikk fra blant andre FN, og juridiske problemer har hittil forhindret deportasjonen av asylsøkere til det afrikanske landet.

