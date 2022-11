Sør-Korea mobiliserte kampfly etter at 180 nordkoreanske militærfly nærmet seg delelinje

En sørkoreansk forsvarsleder sa at de hadde mobilisert rundt 80 kampfly, inkludert F-35-fly. I tillegg skal flyene som deltar i den pågående felles luftforsvarsøvelsen med USA, holdes i beredskap.

De nordkoreanske flyene skal ha nærmet seg en delelinje mellom de to landene i Japanhavet og Gulehavet.

Ifølge Sør-Korea skjøt også Nord-Korea natt til fredag artilleri inn i en maritim buffersone. Myndighetene hevder at det ble skutt 80 skudd inn i buffersonen som ligger nord i landet. En buffersone er et nøytralt område mellom to eller flere landområder.

Myndighetene i Sør-Korea og USA har advart om at oppskytingene kan kulminere i en atomprøvesprengning. De to landene forlenget sin største felles luftforsvarsøvelse noensinne til lørdag, som svar på rakettoppskytingene fra Nord-Korea.

Kort tid etter at avgjørelsen ble kunngjort torsdag, svarte Nord-Korea med å avfyre tre kortdistanse ballistiske raketter. De kalte utvidelsen av øvelsen for «et veldig farlig og feil valg».

