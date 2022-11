Journalist fengslet etter intervju med Mahsa Aminis far

Aminis dødsfall utløste store demonstrasjoner som iranske sikkerhetsstyrker har slått hardt ned på.

Søndag ble journalisten Nazila Maroufian, som kommer fra Aminis hjemby Saqez i Kurdistan-provinsen, pågrepet av iransk sikkerhetstjeneste, ifølge den kurdiske Oslo-baserte menneskerettsgruppen Hengaw.

Maroufian skal ha blitt pågrepet i huset til en slektning i Teheran og deretter overført til det beryktede Evin-fengselet. Hun skal selv ha fortalt dette i en telefonsamtale til familien fra fengselet.

Bakgrunnen for pågripelsen skal ha vært et intervju hun gjorde med Mahsa Aminis far, som ble publisert av Mostaghel Online.

Nettavisen har siden fjernet intervjuet, der Amjad Amini avviser myndighetenes versjon av datterens død i det såkalte moralpolitiets varetekt. Ifølge den versjonen døde hun som følge av en underliggende sykdom, tre dager etter at hun ble pågrepet på gata, anklaget for upassende påkledning.

Familien avviser at hun hadde en underliggende sykdom og hevder at hun døde som følge av mishandling.

Tittelen på Nazila Maroufians intervju med ham var «Mahsa Aminis far: De lyver».

De to iranske journalistene som først fortalte omverdenen om Aminis dødsfall, Niloufar Hamedi i avisa Shargh og Elahe Mohammadi i Ham Mihan ble begge pågrepet og fengslet i slutten av september.

Minst 54 iranske journalister er ifølge Committee to Protect Journalists (CPJ) pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene som har fulgt etter Aminis død, men drøyt ti er siden løslatt mot kausjon.

