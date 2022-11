FBI advarer om trusler mot synagoger i New Jersey

FBIs Newark-kontor oppfordrer i en uttalelse synagogene om å «ta alle sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte deres lokale trossamfunn og fasiliteter».

Advarselen ble publisert etter at det ble oppdaget en trussel på internett som var rettet generelt mot synagoger i New Jersey, sier en tjenesteperson til nyhetsbyrået AP. Trusselen navnga ingen spesifikke synagoger.

I Jersey City er det utstasjonert politi ved alle byens sju synagoger, og det blir økt tilstedeværelse blant det jødiske lokalsamfunnet. Tre personer ble drept i et antisemittisk angrep mot et jødisk supermarked i byen i 2019.

For fem år siden ble to menn fra delstaten dømt til 35 års fengsel for en rekke angrep i 2012, blant annet med brannbomber mot to synagoger. De kastet også en brannbombe, også kjent som en molotovcocktail, inn i boligen til en rabbiner og familien mens de lå og sov.

Den demokratiske kongressrepresentanten Josh Gottheimer, hvis distrikt omfatter deler av området nord i New Jersey som ble rammet av angrepene, sier i en uttalelse torsdag at nylige kommentarer fra hiphop-stjernen Kanye West og basketballstjernen Kyrie Irving har bidratt til problemet.

– Jeg er svært bekymret og opprørt over dagens advarsel fra FBI. Det er dette som skjer etter årevis med antisemittiske kommentarer fra offentlige personer, blant annet nå nylig fra Kanye West, Kyrie Irving og andre, sier han.

