Undersøkelse viser at 250 meter av Nord Stream 1 er ødelagt

Foreløpige etterforskningsresultater viser at det er to kratere på havbunnen, og at begge er 3–5 meter dype. De er lokalisert 248 meter fra hverandre, meldte selskapet onsdag.

– Den delen av ledningen som ligger mellom kraterene, er ødelagt, og radiusen som fragmentene er spredt på, er minst 250 meter, skriver selskapet

I slutten av september ble det oppdaget fire lekkasjer på Nord Stream 1 og 2, begge rørledninger som er bygd for å frakte gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen.

Lekkasjene var forårsaket av eksplosjoner utenfor den danske øya Bornholm. EU og Nato er blant dem som antar at det dreier seg om sabotasje.

