Stoltenberg mener Finland og Sverige har gjort nok for å slippe inn i Nato

Under Stoltenbergs besøk i Tyrkia torsdag gjorde han det helt klart at han mener tiden er moden for finsk og svensk Nato-medlemskap.

– Finland og Sverige har levert. Det er på tide å gi dem fullt Nato-medlemskap, sa Stoltenberg da han holdt pressekonferanse sammen med Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

Han ramset også opp en rekke saker der han mener de to nordiske landene har oppfylt Tyrkias krav. Det gjelder blant annet løfter om samarbeid om terrorbekjempelse, samt Sveriges skroting av restriksjonene på våpeneksport til Tyrkia.

Ønsker flere konkrete tiltak

Cavusoglu etterlyste på sin side flere «konkrete skritt» mot terror fra Sverige og Finland før Tyrkias nasjonalforsamling vil godkjenne at de to landene slipper inn i Nato.

Tyrkia, Sverige og Finland inngikk en intensjonsavtale i juni om at Tyrkia vil si ja til at de to landene blir Nato-medlemmer såframt en rekke krav er oppfylt.

Tyrkia har blant annet krevd at Sverige utleverer en rekke personer som landet mener er knyttet til kurdiske PKK og Gülen-bevegelsen. Mens PKK er terrorstemplet i både Tyrkia og EU for sin væpnede kamp for kurdisk selvstyre, anklager tyrkiske myndigheter Gülen-bevegelsen for å ha stått bak kuppforsøket mot president Recep Tayyip Erdogan i 2016.

Under pressekonferansen sa Stoltenberg at han anerkjenner Tyrkias sikkerhetsbekymringer, samtidig som han framholdt at både Finland og Sverige er ivrige etter å samarbeide tettere med Tyrkia for å «bekjempe terrorisme».

– Klart budskap til Russland

Han sa også at krigen i Ukraina gjør det spesielt viktig at Sverige og Finland slipper inn i Nato nå.

– Det er enda viktigere å fullføre medlemskapene i disse tider og sende et klart budskap til Russland om at Natos dør står åpen, sa han.

Stoltenberg takket samtidig Tyrkia for all hjelp landet har gitt til Ukraina, og for å ha sikret kornavtalen med Russland, som gjør at Ukraina kan eksportere korn.

Samtidig fordømte han iranske våpenleveranser til Russland og framholdt at det er «uakseptabelt å bidra med utstyr til Russlands ulovlige krig».

[ Hva nå for palestinerne? ]

[ – Jeg mener Trump så det helt riktig ]