Stoltenberg er i Tyrkia

Stoltenberg skal møte Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu, forsvarsminister Hulusi Akar og en rekke andre representanter for regjeringen i den tyrkiske hovedstaden Ankara torsdag.

I ettertid er det varslet en pressekonferanse med Stoltenberg og Çavuşoğlu. Det skjer klokken 17.20.

Fredag skal Stoltenberg møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Istanbul.

Også Sveriges statsminister Ulf Kristersson er ventet å reise til Tyrkia i nærmeste fremtid.

Tyrkia har i månedsvis blokkert for svensk og finsk Nato-medlemskap. Erdogan har stilt en rekke krav for å godkjenne de to landenes Nato-søknader, blant annet at Sverige utleverer en rekke personer tyrkiske myndigheter mener er tilknyttet kurdiske organisasjoner og Gülen-bevegelsen.

