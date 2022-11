Bolsonaro ber støttespillere droppe veisperringer

Lastebilsjåfører har blokkert hundrevis av veier i Brasil i protest mot valgresultatet.

Søndag kveld ble det klart at venstresidens kandidat, tidligere president Lula da Silva, vant med knapp margin.

Brasils høyesterett beordret tirsdag trafikkpolitiet til å fjerne lastebilene og sjåførene fra veiene.

Veisperringene har hindret varetransport og ført til landsomfattende problemer i tre dager. Flere titalls fly er innstilt, og myndighetene har advart om at det kan bli drivstoffmangel om ikke sperringene oppheves.

Infrastrukturminister Marcelo Sampaio ba tirsdag demonstrantene om å oppheve sperringene slik at medisin, forsyninger og drivstoff kan leveres. Mange butikker i landet har angivelig allerede gått tom for enkelte varer.

– Fjern veisperringene

Bolsonaro tvitret onsdag for første gang siden valget, og ba folk om å heller demonstrere andre steder.

– Jeg vil komme med en bønn til dem: Fjern veisperringene, sa Bolsonaro. Videre het det at blokkeringene «for meg ikke synes å være del av legitime demonstrasjoner».

– Andre demonstrasjoner som finner sted i Brasil på offentlige steder … er deler av det demokratiske spillet. De ønskes velkommen, sier Bolsonaro.

Etter dager med taushet etter valget, holdt Bolsonaro en kort tale tirsdag der han verken erkjente å ha tapt valget eller gratulerte Lula med seieren, men hans stabssjef sa senere at presidenten har godkjent overgangen til en ny regjering.

Bolsonaros visepresident har sagt til storavisa O Globo at «det er ikke noen vits å gråte, vi har tapt kampen».

Vil ha militær intervensjon

Mange av Bolsonaros støttespillere har åpent bedt militæret om å gripe inn for å sikre at han blir sittende ved makten. Tusenvis hadde samlet seg utenfor et militærkontor i São Paulo onsdag, der de ba forsvaret om å gripe inn.

Rodrigo da Mata sa til AFP at militæret må gripe inn «så landet vårt ikke blir kommunistisk».

– Vi aksepterer ikke valgresultatet fordi vi vet at det var uredelig. Som alt PT gjør, sa han, med henvisning til Lulas arbeiderparti.

I hovedstaden Brasilia samlet det seg også flere tusen. De ropte slagord som «sivil motstand» og «Lula, din tyv, din plass er i fengsel».

Ifølge nyhetsnettstedet UOL var det demonstrasjoner der folk ba militæret om å gripe inn foran militærbygg i 11 av landets 27 delstater onsdag.

